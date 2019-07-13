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Ювентус прекратил соревноваться за Погба

11:17 39 Читати українською
Ювентус прекратил соревноваться за Погба
Поль Погба / Фото PA

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не вернется в Ювентус этим летом.

В лагере Ювентуса решили вычеркнуть Поля Погба из списка потенциальных трансферов клуба, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, вице-президент туринцев Павел Недвед проинформировал Мино Райолу, представляющий интересы француза, что клуб пока не заинтересован в услугах Поля. Функционер аргументировал это решение подписанием Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, которые играют на похожей позиции, что и Погба.

Единственным реальным претендентом на трансфер лидера МЮ остается мадридский Реал.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

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Ювентус Ювентус Италия Павел Недвед Трансферы Ювентуса Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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