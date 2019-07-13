Ювентус прекратил соревноваться за Погба

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не вернется в Ювентус этим летом.

В лагере Ювентуса решили вычеркнуть Поля Погба из списка потенциальных трансферов клуба, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, вице-президент туринцев Павел Недвед проинформировал Мино Райолу, представляющий интересы француза, что клуб пока не заинтересован в услугах Поля. Функционер аргументировал это решение подписанием Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо, которые играют на похожей позиции, что и Погба.

Единственным реальным претендентом на трансфер лидера МЮ остается мадридский Реал.

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