Манчестер Юнайтед підняв ціну на Погба до 200 млн євро – в цьому винен Райола

Міно Райола, який представляє інтереси хавбека МЮ Поля Погба, погіршив становище свого клієнта.

Керівництво Манчестер Юнайтед вирішило обновити цінник на Поля Погба. Відтепер для підписання зіркового француза потенційний покупець змушений буде викласти 200 млн євро, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Mirror.

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В таборі манкуніанців обурені заявами Райоли, який переконував, що МЮ давно відомом про бажання Погба змінити клуб і сам агент не бачить в цьому ніяких протиріч.

За інформацією ЗМІ, єдиним претендентом на Поля залишається Реал, але мадридці не мають наміру платити за хавбека більше 130 млн євро.

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