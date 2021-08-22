Полузащитник Джеймс Гарнер в поисках стабильной игровой практики перебрался из Манчестер Юнайтед в Ноттингем Форест.

МЮ продлил контракт с хавбеком и отправил его в Чемпионшип, сообщает официальный сайт клуба.

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Гарнер будет выступать за "лесников" на правах аренды. Новое соглашение 20-летнего англичанина с манкунианцами рассчитано до лета 2024-го с возможностью пролонгации еще на сезон. Аренда в Ноттингем Форест – третья для Гарнера. Он уже выступал в этом качестве в составе Уотфорда и того же Форест в сезоне 2020/21.

К слову, Джеймс Гарнер – не единственный представитель Юнайтед в Чемпионшипе. Также там набирается опыта вингер Тахит Чонг (Бирмингем).

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