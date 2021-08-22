Півзахисник Джеймс Гарнер перебрався з Манчестер Юнайтед до Ноттінгем Форест у пошуках стабільної ігрової практики.

МЮ продовжив контракт із хавбеком і відправив його в Чемпіоншип, повідомляє офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед офіційно відпустив свого хавбека в Бразилію

Гарнер виступатиме за "лісників" на правах оренди. Нова угода 20-річного англійця з манкуніанцями розрахована до літа 2024-го з можливістю пролонгації ще на сезон. Оренда в Ноттінгем Форест – третя для Гарнера. Він вже виступав у цьому статусі за Уотфорд і той же Форест у сезоні 2020/21.

До слова, Джеймс Гарнер – не єдиний представник Юнайтед в Чемпіоншипі. Також там набирається досвіду вінгер Тахіт Чонг (Бірмінгем).

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