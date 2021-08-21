Фламенго в своем твиттере объявил о приходе Андреаса Перейры с Манчестер Юнайтед на правах аренды.

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Ранее сообщалось, что бразильский клуб заплатит 1 млн евро "красным дьяволам", а также выплачивать 60 процентов зарплаты Перейры. Это уже не первый раз, когда бразилец отправляется в аренду – до этого он выступал за Гранаду, Валенсию и Лацио.

К слову, прошлый сезон Андреас провел в составе Лацио, отыграв в 33 матчах и записав в свой актив гол и 4 ассиста.

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