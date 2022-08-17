Переговоры по Адриену Рабьо застопорились и вряд ли имеют какие-то перспективы, сообщает The Athletic.

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Ювентус охотно согласился на компенсацию в 17 млн евро, но возникли проблемы с мамой-агентом 27-летнего француза. Манчестер Юнайтед был готов платить Рабьо на уровне Кристиана Эриксена (150 тысяч фунтов в неделю). Впрочем, Вероник Рабьо убеждена, что ее сын заслуживает зарабатывать на уровне главных звезд "красных дьяволов" – 250-300 тысяч фунтов. Адриен через год становится свободным агентом и в любом случае может рассчитывать на хороший гонорар, даже если этим летом сменить клуб не удастся.

Манчестер Юнайтед считает такие требования Вероник неадекватными и вышел из переговоров. Англичане продолжат искать другие варианты на позицию центрхава, в частности, в прессе уже появились слухи о Казэмиро.

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