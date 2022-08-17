Переговори щодо Адріена Рабйо застопорились і навряд мають якісь перспективи, інформує The Athletic.

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Ювентус охоче погодився на компенсацію у 17 млн євро, але виникли проблеми з мамою-агентом 27-річного француза. Манчестер Юнайтед був готовий платити Рабйо на рівні Крістіана Еріксена (150 тисяч фунтів на тиждень). Втім, Веронік Рабйо переконана, що її син заслуговує заробляти на рівні головних зірок "червоних дияволів" – 250-300 тисяч фунтів. Адріен через рік стає вільним агентом і в будь-якому разі може розраховувати на хороший гонорар, навіть якщо цього літа змінити клуб не вдасться.

Манчестер Юнайтед вважає такі вимоги Веронік неадекватними і вийшов з переговорів. Англійці продовжать шукати інші варіанти на позицію центрхава, зокрема, у пресі вже з'явилися чутки про Каземіро.

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