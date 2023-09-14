В четверг, 14 сентября, Манчестер Юнайтед объявил на своём официальном сайте об отстранении Джейдона Санчо от первой команды. В клубном заявлении говорится о том, что 23-летний игрок будет тренироваться отдельно от основной команды до тех пор, пока не решит проблемы со своей дисциплиной.

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Напомним, что Санчо пропустил матч АПЛ с Арсеналом (1:3), после чего написал гневный пост в адрес главного тренера команды Эрика тен Хага в социальных сетях. "Я несправедливо долго был козлом отпущения, хотя выкладывался на тренировках. Не верьте всему, что читаете", – заявил тогда Санчо.

The Athletic сообщал, что клуб был готов продать атакующего хавбека за 65 млн фунтов в один из клубов Саудовской Аравии. Однако сам Санчо отклонил этот запрос, поскольку не намеревался продолжать свою карьеру на Ближнем Востоке.

Напомним, в 2021 году МЮ выложил Боруссии за Санчо 85 миллионов евро.

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