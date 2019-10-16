Манчестер Юнайтед определился с зарплатой для Аллегри

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри близок к переезду на Туманный Альбион.

Манчестер Юнайтед готов платить Массимилиано Аллегри близко 7 млн евро в год на посту главного тренера манкунианцев, сообщает Tuttosport.

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По информации источника, именно итальянский специалист в ближайшее время заменит нынешнего наставника МЮ Уле Гуннара Сульшера.

Последним местом работы Аллегри был туринский Ювентус, который он покинул после завершения прошлого сезона, подарив "Старой синьоре" очередной титул чемпиона Италии.

После 8-ми туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 12-й строчке турнирной таблицы.

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