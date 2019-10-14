Аллегри пригласит Эвра в свой тренерский штаб, если получит работу в Манчестер Юнайтед

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра может войти в тренерский штаб Массимилано Аллегри, который является одним из главных претендентов на место Уле Гуннара Сульшера.

Итальянский специалист готов сделать француза своим помощником, информирует Daily Mail.

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Аллегри уверен, что Эвра поможет ему быстрее адаптироваться в Англии, а также наладить позитивные отношения с фанатами "красных дьяволов". Бывший защитник Манчестер Юнайтед провел несколько успешных сезонов под руководством Аллегри в Ювентусе, благодаря чему знаком с его методами работы.

К слову, в данный момент Эвра проходит тренерские курсы, а также помогает наставнику молодежной команды (U-18) манкунианцев Нилу Райану.

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