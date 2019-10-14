toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Аллегри пригласит Эвра в свой тренерский штаб, если получит работу в Манчестер Юнайтед

22:24 34 Читати українською
Аллегри пригласит Эвра в свой тренерский штаб, если получит работу в Манчестер Юнайтед
Эвра и Аллегри в Ювентусе / Reuters

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра может войти в тренерский штаб Массимилано Аллегри, который является одним из главных претендентов на место Уле Гуннара Сульшера.

Итальянский специалист готов сделать француза своим помощником, информирует Daily Mail.

Линделёф рассказал о вероятности отставки Сульшера

Аллегри уверен, что Эвра поможет ему быстрее адаптироваться в Англии, а также наладить позитивные отношения с фанатами "красных дьяволов". Бывший защитник Манчестер Юнайтед провел несколько успешных сезонов под руководством Аллегри в Ювентусе, благодаря чему знаком с его методами работы.

К слову, в данный момент Эвра проходит тренерские курсы, а также помогает наставнику молодежной команды (U-18) манкунианцев Нилу Райану.

"Справедливе везіння" Ліверпуля, Сульшер має позитив, Ярмоленко не замахнеться на Європу – перші враження від АПЛ

blog_ava
Украина – Португалия – видео голов
23:15
5408
Теги
Патрис Эвра Патрис Эвра Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
49
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук