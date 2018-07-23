Манчестер Юнайтед определил шорт-лист кандидатов на позицию центрбека

Английский Манчестер Юнайтед имеет 3 кандидатуры на усиление центра защиты. В сферу интересов манкунианцев попали Тоби Алдервейрелд, Харри Магуайр и Леонардо Бонуччи.

Команда Жозе Моуринью пребывает в интенсивных поисках центрбека, сообщает Daily Mail.

Сейчас тренерский штаб МЮ рассматривает три кандидатуры – защитника Лестера и сборной Англии Харри Магуайра, защитника Тоттенхэма и бельгийской национальной команды Тоби Алдервейрелда и капитана Милана Леонардо Бонуччи. Трансферная стоимость этих игроков ориентировочно одинакова.

Однако "красным дьяволам" придется продать кого-то из нынешней линии защиты. Из Байли, Смоллинга, Джонса, Линделёфа и Рохо именно последний имеет наименьшие шансы остаться на Олд Траффорд. Отметим, что в марте аргентинец продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2021 года.

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