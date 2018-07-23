toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ УКРАИНА U-19 - ТУРЦИЯ U-19 ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед определил шорт-лист кандидатов на позицию центрбека

13:42 135 Читати українською
Манчестер Юнайтед определил шорт-лист кандидатов на позицию центрбека
Тоби Алдервейрелд / фото из соцсетей

Английский Манчестер Юнайтед имеет 3 кандидатуры на усиление центра защиты. В сферу интересов манкунианцев попали Тоби Алдервейрелд, Харри Магуайр и Леонардо Бонуччи.

Команда Жозе Моуринью пребывает в интенсивных поисках центрбека, сообщает Daily Mail.

Сейчас тренерский штаб МЮ рассматривает три кандидатуры – защитника Лестера и сборной Англии Харри Магуайра, защитника Тоттенхэма и бельгийской национальной команды Тоби Алдервейрелда и капитана Милана Леонардо Бонуччи. Трансферная стоимость этих игроков ориентировочно одинакова.

Однако "красным дьяволам" придется продать кого-то из нынешней линии защиты. Из Байли, Смоллинга, Джонса, Линделёфа и Рохо именно последний имеет наименьшие шансы остаться на Олд Траффорд. Отметим, что в марте аргентинец продлил контракт с Манчестер Юнайтед до лета 2021 года.

Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем

Теги
Трансферы Италия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Милан Милан Лестер Сити Лестер Сити Англия Харри Магуайр Харри Магуайр Леонардо Бонуччи Леонардо Бонуччи Тоби Алдервейрелд Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
1
мин
Черноморец
19:00
Олимпик
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук