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Манчестер Юнайтед визначив шорт-лист кандидатів на позицію центрбека

13:42 866 Читать на русском
Манчестер Юнайтед визначив шорт-лист кандидатів на позицію центрбека
Тобі Алдервейрелд / фото із соцмереж

Англійський Манчестер Юнайтед має 3 кандидатури на підсилення центру захисту. До сфери зацікавлень манкуніанців потрапили Тобі Алдервейрелд, Харрі Магуайр і Леонардо Бонуччі.

Команда Жозе Моурінью перебуває в інтенсивних пошуках центрбека, повідомляє Daily Mail.

Зараз тренерський штаб МЮ розглядає три кандидатури – захисника Лестера та збірної Англії Харрі Магуайра, оборонця Тоттенхема та бельгійської національної команди Тобі Алдервейрелда та капітана Мілана Леонардо Бонуччі. Трансферна вартість цих гравців орієнтовно однакова.

Але "червоним дияволам" доведеться продати когось із нинішньої лінії захисту. Із Байлі, Смоллінга, Джонса, Лінделефа та Рохо саме останній має найменші шанси залишитися на Олд Траффорд. Відзначимо, що в березні аргентинець продовжив контракт із Манчестер Юнайтед до літа 2021 року.

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