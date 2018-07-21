toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СУПЕРКУБОК УКРАИНЫ ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем

11:38 184 Читати українською
Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем
Неймар отказал Реала

Мадридский Реал вынужден существенно пересмотреть свою трансферную политику из-за решения Неймара остаться в ПСЖ.

Отказ Неймара ​​менять клуб стал сильным ударом для президента Реала Флорентино Переса, который хотел компенсировать приобретением 26-летнего бразильца потерю Криштиану Роналду. Боссу "сливочных" придется подождать не менее одного года, чтобы переманить Неймара в Мадрид, а пока Перес уже придумал способ, как реабилитироваться перед "сосиос". Королевский клуб попытается подписать не одного, а сразу трех новых "галактикос", информирует Diario Gol.

Алиссон в Ливерпуль: победители и лузеры рекордного трансфера, который может повлиять на судьбу Лунина

Приоритетные цели

Первым звездным новичком Реала должен стать голкипер Челси Тибо Куртуа. Бельгиец твердо решил переехать в Мадрид, где живут его дети, и уже согласовал условия контракта с "бланкос". Пересу только осталось договориться с Абрамовичем, который требует за кипера около 35 млн евро.

Эден Азар также находится на половине пути в Мадрид, однако приход к рулю команды Маурицио Сарри несколько притормозил трансфер 27-летнего бельгийца. Перес вроде как готов выложить за лидера "пенсионеров" 150 млн евро, а главный тренер Реала Хулен Лопетеги считает его идеальной изменением Криштиану.

Азар рвется в Мадрид

Потенциальный "галактико" №3 – Мауро Икарди или Роберт Левандовски. Шансы поляка перебраться на Сантьяго Бернабеу существенно уменьшились после того, как Бавария установила на него "ценник" в 100 млн евро, но после провала с трансфером Неймара Перес может вернуться к кандидатуре "Леви". По крайней мере, ресурсов, чтобы реализовать соглашение, у Флорентино теперь достаточно.

Что касается Икарди, то на приобретении нападающего Интера настаивают скауты Реала. Клаусула аргентинца составляет 110 млн евро, и Перес считает его неплохой опцией трансферного рынка в современных условиях. Единственный минус Мауро, по мнению Переса, – недостаточная раскрученность. Флорентино хочет реально поразить фанатов громким трансфером с именем, а в этом плане Икарди немного уступает Левандовски.

Икарди – неплохая опция для Переса

Запасные варианты

Перес до сих пор пристально следит за форвардом Тоттенхэма Харри Кейном. Президенту Реала импонирует бомбардирский инстинкт британца, который стал лучшим снайпером ЧМ-2018. Однако Флорентино считает очень завышенной цену на 24-летнего нападающего – 230 млн евро. По мнению босса королевского клуба, таких денег стоит только Неймар.

Зато форвард Ювентуса Дибала может реально прыгнуть на поезд в Мадрид, если Перес провалит один из вышеперечисленных трансферов. Флорентино наладил прекрасные отношения с боссами "Старой Синьоры" после продажи Роналду и надеется на дальнейшее сотрудничество. Тем более, что туринцы, возможно, будут вынуждены расстаться с Дибалой, чтобы восстановить трансферный баланс и разгрузить зарплатную ведомость. Криштиану – очень дорогое удовольствие.

Трансфер Роналду: проиграли все – Реал, Ювентус и сам игр

Теги
Мауро Икарди Мауро Икарди Статьи Пауло Дибала Пауло Дибала Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Трансферы Реал Мадрид Роберт Левандовски Роберт Левандовски Эден Азар Эден Азар Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
54
мин
Бавария
17:00
Пари Сен-Жермен
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук