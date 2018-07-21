Неймар говорит "нет": кого приобретет Реал после провала с бразильцем

Мадридский Реал вынужден существенно пересмотреть свою трансферную политику из-за решения Неймара остаться в ПСЖ.

Отказ Неймара ​​менять клуб стал сильным ударом для президента Реала Флорентино Переса, который хотел компенсировать приобретением 26-летнего бразильца потерю Криштиану Роналду. Боссу "сливочных" придется подождать не менее одного года, чтобы переманить Неймара в Мадрид, а пока Перес уже придумал способ, как реабилитироваться перед "сосиос". Королевский клуб попытается подписать не одного, а сразу трех новых "галактикос", информирует Diario Gol.

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Приоритетные цели

Первым звездным новичком Реала должен стать голкипер Челси Тибо Куртуа. Бельгиец твердо решил переехать в Мадрид, где живут его дети, и уже согласовал условия контракта с "бланкос". Пересу только осталось договориться с Абрамовичем, который требует за кипера около 35 млн евро.

Эден Азар также находится на половине пути в Мадрид, однако приход к рулю команды Маурицио Сарри несколько притормозил трансфер 27-летнего бельгийца. Перес вроде как готов выложить за лидера "пенсионеров" 150 млн евро, а главный тренер Реала Хулен Лопетеги считает его идеальной изменением Криштиану.

Азар рвется в Мадрид

Потенциальный "галактико" №3 – Мауро Икарди или Роберт Левандовски. Шансы поляка перебраться на Сантьяго Бернабеу существенно уменьшились после того, как Бавария установила на него "ценник" в 100 млн евро, но после провала с трансфером Неймара Перес может вернуться к кандидатуре "Леви". По крайней мере, ресурсов, чтобы реализовать соглашение, у Флорентино теперь достаточно.

Что касается Икарди, то на приобретении нападающего Интера настаивают скауты Реала. Клаусула аргентинца составляет 110 млн евро, и Перес считает его неплохой опцией трансферного рынка в современных условиях. Единственный минус Мауро, по мнению Переса, – недостаточная раскрученность. Флорентино хочет реально поразить фанатов громким трансфером с именем, а в этом плане Икарди немного уступает Левандовски.

Икарди – неплохая опция для Переса

Запасные варианты

Перес до сих пор пристально следит за форвардом Тоттенхэма Харри Кейном. Президенту Реала импонирует бомбардирский инстинкт британца, который стал лучшим снайпером ЧМ-2018. Однако Флорентино считает очень завышенной цену на 24-летнего нападающего – 230 млн евро. По мнению босса королевского клуба, таких денег стоит только Неймар.

Зато форвард Ювентуса Дибала может реально прыгнуть на поезд в Мадрид, если Перес провалит один из вышеперечисленных трансферов. Флорентино наладил прекрасные отношения с боссами "Старой Синьоры" после продажи Роналду и надеется на дальнейшее сотрудничество. Тем более, что туринцы, возможно, будут вынуждены расстаться с Дибалой, чтобы восстановить трансферный баланс и разгрузить зарплатную ведомость. Криштиану – очень дорогое удовольствие.

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