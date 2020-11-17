Манчестер Юнайтед определил дедлайн для трансфера Санчо
Манчестер Юнайтед по прежнему заинтересован в приобретении хавбека дортмундской Боруссии Джейдона Санчо.
Прошлым летом Манчестер Юнайтед потратил много времени на то, чтобы убедить Боруссию продать Санчо, но все усилия оказались напрасными. "Красные дьяволы" отказались платить более 100 млн фунтов за 20-летнего игрока.
Боруссия Д не собирается продавать Санчо зимой даже за 120 млн евро
Однако Санчо все еще занимает первое место в списке желаний Уле Гуннара Сульшера. В Манчестере знают, что привезти Санчо на Олд Траффорд в январе будет почти невозможно, но клуб собирается зимой договориться о летнем трансфере.
По информации 90min, Юнайтед постарается оформить переход к началу Евро-2020, которое стартует в июне следующего года. МЮ опасается, что после удачного выступления на международном турнире, ценник на игрока заметно возрастет. Поэтому, манкунианцы собираются удовлетворить запросы немецких "шмелей" и готовы заплатить около 100 миллионов фунтов.
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