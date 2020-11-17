Прошлым летом Манчестер Юнайтед потратил много времени на то, чтобы убедить Боруссию продать Санчо, но все усилия оказались напрасными. "Красные дьяволы" отказались платить более 100 млн фунтов за 20-летнего игрока.

Боруссия Д не собирается продавать Санчо зимой даже за 120 млн евро

Однако Санчо все еще занимает первое место в списке желаний Уле Гуннара Сульшера. В Манчестере знают, что привезти Санчо на Олд Траффорд в январе будет почти невозможно, но клуб собирается зимой договориться о летнем трансфере.

По информации 90min, Юнайтед постарается оформить переход к началу Евро-2020, которое стартует в июне следующего года. МЮ опасается, что после удачного выступления на международном турнире, ценник на игрока заметно возрастет. Поэтому, манкунианцы собираются удовлетворить запросы немецких "шмелей" и готовы заплатить около 100 миллионов фунтов.

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