"Шмели" не рассматривают вариант с продажей 20-летней звезды во время зимнего окна, утверждает Bild.

Манчестер Юнайтед планирует избавиться от балласта ради победителя ЛЕ – соседи из Сити не смогли его себе позволить

В течение всего межсезонья не стихали слухи об интересе Манчестер Юнайтед к Санчо, однако англичанин все же остался на Вестфалене. "Красные дьяволы" не смогли предложить 120 млн евро, которые требовала Боруссия. Зимой даже этой суммы будет недостаточно, чтобы убедить "шмелей". Руководство дортмундцев хочет сохранить Санчо до конца сезона и только после этого решать его будущее.

Добавим, что контракт вингера с Боруссией рассчитан до 2023 года. В прошлом сезоне Джейдон провел 44 матча, в которых отметился 20 голами и 20 ассистов.

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