Минулого літа Ман Юнайтед витратив багато часу на те, щоб переконати Борусію продати Санчо, але всі зусилля виявилися марними. "Червоні дияволи" відмовилися платити понад 100 мільйонів фунтів за 20-річного гравця.

Борусія Д не збирається продавати Санчо взимку навіть за 120 млн євро

Однак Санчо все ще посідає перше місце в списку бажань Уле Гуннара Сульшера. В Манчестері знають, що привезти Санчо на Олд Траффорд в січні буде майже неможливо, але клуб збирається взимку домовитися про літній трансфер.

За інформацією 90min, Юнайтед постарається оформити перехід до початку Євро-2020, яке стартує в червні наступного року. МЮ побоюється, що після вдалого виступу на міжнародному турнірі, цінник на гравця помітно зросте. Тому, манкуніанці збираються задовольнити запити німецьких "джмелів" і готові заплатити близько 100 мільйонів фунтів.

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