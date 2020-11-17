Манчестер Юнайтед визначив дедлайн для трансферу Санчо
Манчестер Юнайтед досі зацікавлений в придбанні хавбека дортмундської Борусії Джейдона Санчо.
Минулого літа Ман Юнайтед витратив багато часу на те, щоб переконати Борусію продати Санчо, але всі зусилля виявилися марними. "Червоні дияволи" відмовилися платити понад 100 мільйонів фунтів за 20-річного гравця.
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Однак Санчо все ще посідає перше місце в списку бажань Уле Гуннара Сульшера. В Манчестері знають, що привезти Санчо на Олд Траффорд в січні буде майже неможливо, але клуб збирається взимку домовитися про літній трансфер.
За інформацією 90min, Юнайтед постарається оформити перехід до початку Євро-2020, яке стартує в червні наступного року. МЮ побоюється, що після вдалого виступу на міжнародному турнірі, цінник на гравця помітно зросте. Тому, манкуніанці збираються задовольнити запити німецьких "джмелів" і готові заплатити близько 100 мільйонів фунтів.
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