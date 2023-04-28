У своїх соцмережах манкуніанці офіційно оголосили, що аргентинський гравець продовжив свою угоду. Новий контракт Гарначо з Манчестер Юнайтед розраховано до 2028 року.

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"Коли я приєднався до цього неймовірного клубу, мріяв дебютувати, зіграти на Олд Траффорд, забити свій перший гол і виграти трофеї з командою. Тренерський штаб допоміг мені вдосконалитися з усіх боків, і з їхньою підтримкою я розвиваюся щодня, щоб досягти успіху. Я насолоджуюся майбутнім і не можу дочекатися, щоб створити більше особливих спогадів з партнерами перед нашими чудовими прихильниками", – приводить слова гравця офіційний сайт.

Алехандро Гарначо наразі відновлюється після травми. Загалом він провів 29 ігор за Манчестер Юнайтед в поточному сезоні, забив чотири голи та віддав п'ять результативних передач.

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