Манчестер Юнайтед у своєму твіттері повідомив, що досягнув принципової згоди щодо переходу Джейдона Санчо.

Санчо офіційно перебрався до Манчестер Юнайтед – Борусія Д підтвердила трансфер

Раніше трансфер підтвердила і дортмундська Борусія, за яку англієць виступав протягом останніх 4 років. Сума угоди оцінюється у 85 млн євро. Офіційне представлення 21-річного гравця відбудеться після його повернення з Євро-2020. Як відомо, 3 липня збірна Англії у чвертьфіналі зіграє з Україною.

Нагадаємо, Санчо перебрався в Дортмунд з Манчестер Сіті за 8 млн євро. Вінгер провів за "джмелів" 137 матчів, відзначився 50 голами та 64 асистами.

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