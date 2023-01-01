Словацкий вратарь Мартин Дубравка досрочно вернулся из МЮ в Ньюкасл, в котором и проведет вторую часть сезона 2022/23.

Аренда 33-летнего голкипера была рассчитана до завершения текущего сезона, однако "сороки" решили прервать ее. Мартин Дубравка вернется в Ньюкасл, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

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В составе "красных дьяволов" словак сыграл всего два матча. Оба – в Кубке лиги против Астон Виллы (4:2) и Бернли (2:0). В АПЛ в поединках Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка на поле не выходил.

Ньюкасл отметил, что вторую половину сезона 2022/23 вратарь проведет именно в команде Эдди Хау и составит конкуренцию Нику Поупу, являющемуся основным кипером "сорок".

Мартин Дубравка присоединился к Ньюкаслу в 2018 году из пражской Спарты и стал лучшим игроком команды в сезоне 2019/20. Соглашение опытного вратаря с клубом рассчитано до лета 2025 года.

К слову, команда Эдди Хау борется за путевку в Лигу чемпионов – "сороки" занимают третье место в АПЛ, набрав 34 очка. Манчестер Юнайтед отстает на два пункта, но имеет игру в запасе.

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