Манчестер Юнайтед определился с заменой Роналду после провала с трансфером Гакпо
"Красные дьяволы" хотят арендовать форварда Атлетико Альваро Морату.
Альваро Мората стал основной целью Манчестер Юнайтед после того как клуб упустил возможность подписать форварда ПСВ Коди Гакпо. Об этом информирует Daily Mail.
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Манчестерскому клубу всё ещё нужен форвард на замену ушедшему Криштиану Роналду. Однако есть одна проблема: зимой клуб не может позволить себе дорогостоящую покупку, поэтому ищет игрока, которого сможет арендовать. Вероятное подписание Мораты вписывается в эти жесткие рамки.
Напомним, что ранее МЮ проиграл Ливерпулю конкуренцию за приобретение форварда ПСВ Коди Гакпо. Согласно ESPN, главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил боссам Юнайтед о своём раздражении тем, что клуб не может позволить себе подписать Гакпо.
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