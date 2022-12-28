Альваро Мората стал основной целью Манчестер Юнайтед после того как клуб упустил возможность подписать форварда ПСВ Коди Гакпо. Об этом информирует Daily Mail.

Манчестер Юнайтед отказался от подписания Гакпо – известно, кто "зарубил" трансфер

Манчестерскому клубу всё ещё нужен форвард на замену ушедшему Криштиану Роналду. Однако есть одна проблема: зимой клуб не может позволить себе дорогостоящую покупку, поэтому ищет игрока, которого сможет арендовать. Вероятное подписание Мораты вписывается в эти жесткие рамки.

Напомним, что ранее МЮ проиграл Ливерпулю конкуренцию за приобретение форварда ПСВ Коди Гакпо. Согласно ESPN, главный тренер команды Эрик тен Хаг заявил боссам Юнайтед о своём раздражении тем, что клуб не может позволить себе подписать Гакпо.

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