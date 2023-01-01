Словацький воротар Мартін Дубравка достроково повернувся з МЮ до Ньюкасла, у якому і проведе другу частину сезону 2022/23.

Оренда 33-річного голкіпера була розрахована до завершення поточного сезону, проте "сороки" вирішили перервати її. Мартін Дубравка повернеться у Ньюкасл, інформує офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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У складі "червоних дияволів" словак зіграв лише два матчі. Обидва – у Кубку ліги проти Астон Вілли (4:2) та Бернлі (2:0). В АПЛ у поєдинках Манчестер Юнайтед Мартін Дубравка на поле не виходив.

Ньюкасл зазначив, що другу половину сезону 2022/23 воротар проведе саме в команді Едді Хау та складе конкуренцію Ніку Поупу, який є основним кіпером "сорок".

Мартін Дубравка приєднався до Ньюкасла у 2018 році з празької Спарти та став найкращим гравцем команди у сезоні 2019/20. Угода досвідченого воротаря з клубом розрахована до літа 2025 року.

До слова, команда Едді Хау бореться за путівку в Лігу чеміпонів – "сороки" посідають третє місце в АПЛ, набравши 34 очки. Манчестер Юнайтед відстає на 2 пункти, але має гру в запасі.

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