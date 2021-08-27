Все важные решения в Манчестер Юнайтед продолжают приниматься через легендарного шотландца.

Руководство Манчестер Юнайтед проконсультувалось с экс-наставником манкунианцев Алексом Фергюсоном относительно потенциального трансфера Криштиану Роналду, сообщает журналист Самуэль Лакхорст в Twitter.

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Похоже, легендарный специалист одобрил такую инициативу, ведь сразу несколько источников заявили о старте переговоров между МЮ и 36-летним форвардом Ювентуса.

Ранее Криштиану сватали в Манчестер Сити. Действующий контракт Роналду с Юве действует еще один год, а туринцы хотят получить за португальца около 30 млн евро.

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