Матч и онлайн-трансляция Манчестер Юнайтед – Вест Хэм стартовал в 21:15 по Киеву. На момент начала игры "красные" дьяволы шли третьими (54 пункта), а "молоты" находились на 5-й позиции (48 пунктов). В случае победы команда Дэвида Мойеса, который вернулся на некогда родной Олд Траффорд, догоняла Челси по количеству очков. Андрей Ярмоленко не попал в заявку на игру. Украинец продолжает восстановление после травмы колена.

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Уже на стартовых минутах МЮ разыграл интересную атаку, которую ударом пяткой завершал Гринвуд. Эффектно, но без опасности. После этого на поле не происходило ничего интересного – игра продолжалась преимущественно в центре поля. Абсолютно без голевых моментов. Хороший момент мог быть у Рашфорда, но Маркус крайне бездарно пробил головой после навеса Гринвуда. А вот на 37-й Юнайтед упустили убойный шанс. Гринвуд с линии штрафной крутил в дальний угол, но Фабиански перевел мяч в штангу. Под занавес тайма "красные дьяволы" зажали Вест Хэм на его половине. Удар Рашфорда головой нейтрализовал Фабиански. Скучноватый первый тайм с только одним хорошим моментом у ворот "молотов", а команда Мойеса не создала вообще ничего.

Старт второй половины игры напоминал первый тайм – такой же скучный футбол. Такое впечатление, что Вест Хэм приехал с одной целью – не пропустить. Но этот план потерпел крах на 55-й минуте. Бруну подал угловой, а Доусон в борьбе с соперниками срезал мяч в собственные ворота. Спустя несколько минут Фернандеш мог забивать второй гол, но Фабиански парировал пушечный удар португальца.

На 70-х минутах гости едва ли не впервые массированно пошли на половину поля соперников, и едва за это не поплатились. Гринвуд разогнал контратаку, которую сам же и завершил ударом в штангу. Это был последний серьезный момент во встрече. Вест Хэм был абсолютно импотентный в атаке – даже после пропущенного мяча команда Мойеса ничего не создала. Ноль ударов в створ ворот Хендерсона.

"Красные дьяволы" довели матч до победы. МЮ набрал 57 очков и вернул себе второе место. Команда Сульшера закрепилась в зоне ЛЧ – от 5-й позиции, которую занимает как раз Вест Хэм, манкунианцы оторвались уже на 9 пунктов.

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