Матч і онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Вест Хем стартував о 21:15 за Києвом. На момент початку гри "червоні" дияволи йшли третіми (54 пункти), а "молоти" перебували на 5-й позиції (48 пунктів). У випадку перемоги команда Девіда Мойєса, який повернувся на колись рідний Олд Траффорд, наздоганяла Челсі за кількістю очок. Андрій Ярмоленко не потрапив у заявку на гру. Українець продовжує відновлення після травми коліна.

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Вже на стартових хвилинах МЮ розіграв цікаву атаку, яку ударом п'ятою завершував Грінвуд. Ефектно, але без небезпеки. Після цього на полі не відбувалося нічого цікавого – гра тривала переважно в центрі поля. Абсолютно без гольових нагод. Хороший момент міг бути у Рашфорда, але Маркус вкрай бездарно пробив головою після навісу Грінвуда. А от на 37-й Юнайтед змарнували вбивчий шанс. Грінвуд з лінії штрафного крутив у дальній кут, але Фабіанскі перевів м'яч у стійку. Під завісу тайму "червоні дияволи" затисли Вест Хем на його половині. Удар Рашфорда головою нейтралізував Фабіанскі. Нуднуватий перший тайм з лише одним хорошим моментом біля воріт "молотів", а команда Мойєса не створила взагалі нічого.

Старт другої половини гри нагадував перший тайм – настільки ж нудний футбол. Таке враження, що Вест Хем приїхав з однією метою – не пропустити. Але цей план зазнав краху на 55-й хвилині. Бруну подав кутовий, а Доусон у боротьбі з суперниками зрізав м'яч у власні ворота. За кілька хвилин Фернандеш міг забивати другий гол, але Фабіанскі парирував гарматний удар португальця.

На 70-х хвилинах гості чи не вперше масовано пішли на половину поля суперників, і ледь за це не поплатилися. Грінвуд розігнав контратаку, яку сам же і завершив ударом у стійку. Це був останній серйозний момент у зустрічі. Вест Хем був абсолютно імпотентний в атаці – навіть після пропущеного м'ячі команда Мойєса нічого не створила. Нуль ударів у площину воріт Хендерсона.

"Червоні дияволи" довели матч до перемоги. МЮ набрав 57 очок та повернув собі друге місце. Команда Уле Гуннара Сульшера закріпилася в зоні ЛЧ – від 5-ї позиції, яку посідає якраз Вест Хем, манкуніанці відірвалися вже на 9 пунктів.

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