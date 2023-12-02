Манчестер Юнайтед столкнулся с логистическими проблемами перед матчем с Ньюкаслом.

Команда Эрика Тен Хага не смогла вовремя вылететь на встречу против "сорок", которая запланирована на 2 декабря.

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Согласно информации Manchester Evening News, вылет Манчестер Юнайтед из аэропорта был запланирован на 11:00 по местному времени. Впрочем, из-за непогоды и технических проблем его отменили. Команда будет добираться до Ньюкасла автобусом. Путешествие будет длиться около трех часов. Напомним, что матч должен стартовать в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед набрал 24 балла и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Ньюкасл находится на седьмом месте с 23 очками.

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