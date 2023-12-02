Манчестер Юнайтед зіткнувся з логістичними проблемами перед матчем з Ньюкаслом.

Команда Еріка Тен Хага не змогла вчасно вилетіти на зустріч проти "сорок", яка запланована на 2 грудня.

Тен Хаг захистив провального голкіпера Манчестер Юнайтед за допомогою просунутої статистики

Згідно з інформацією Manchester Evening News, виліт Манчестер Юнайтед з аеропорту був запланований на 11:00 за місцевим часом. Утім, через непогоду та технічні проблеми його скасували. Команда добиратиметься до Ньюкасла автобусом. Подорож триматиме близько трьох годин. Нагадаємо, що матч має стартувати о 22:00 за київським часом.

Манчестер Юнайтед набрав 24 бали і розташувався на шостій сходинці у турнірній таблиці АПЛ. Ньюкасл перебуває на сьомому місці з 23 очками.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар вигрібає за всіх, але цього мало – Україна серйозно ризикує втратити єврокубкове місце