Криштиану Роналду все больше убеждается в ошибочности решения вернуться в ряды "красных дьяволов".

Португалец серьезно размышляет над досрочным уходом из Манчестер Юнайтед. Контракт 37-летнего Криша рассчитан до лета 2023-го, но форвард вполне может досрочно расторгнуть соглашение уже по завершении текущего сезона.

Роналду впервые за свою длительную карьеру начинает чувствовать, что стареет, и периодически уже не выдерживает интенсивности Премьер-лиги. Об этом нападающий рассказал своим друзьям, сообщает The Sun.

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Это одна из причин, почему 5-кратный обладатель "Золотого мяча" задумывается об уходе из МЮ. Другая – нестабильная ситуация в самом клубе. После возвращения в Англию Роналду все больше разочаровывается деградацией "красных дьяволов" по сравнению с периодом сэра Алекса Фергюсона. Команда стала гораздо слабее – Криштиану считает, что это негативно повлияло и на его результативность. Если МЮ финиширует за пределами топ-4, то досрочное прощание станет очень реальным.

В сезоне 2021/22 португалец записал в свой актив 14 голов и 3 ассиста. Но Криштиану не забивает уже 5 матчей подряд, чего с ним не случалось больше 10-ти лет.

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