Чемпіонат Англії 2021/22, 25-й тур

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 1:1

Голи: Санчо, 21 – Адамс, 48

Брентфорд – Крістал Пелас – початок о 17:00

Уотфорд – Брайтон – початок о 17:00

МЮ важко розпочав лютий, вилетівши з Кубка, втративши очки у матчі проти Бернлі й опустившись на шосту сходинку. "Дияволам" у домашній зустрічі з Саутгемптоном необхідно було реабілітовуватись, однак перший тайм навряд чи сподобався фанатам на Олд Траффорд. У господарів були класні моменти – зокрема, удар Роналду в порожні ворота заблокував Перро, а Санчо виходив віч-на-авіч – але і Саутгемптон мав кілька шикарних нагод відзначитись. Тим не менш, саме манкуніанці відкрили рахунок на 21-й хвилині внаслідок прориву Рашфорда правим флангом та прострілу на Санчо. 1:0!

Роналду роздумує над відходом з Манчестер Юнайтед – Кріштіану розчарований клубом, але з'явилася ще одна причина

Після пропущеного голу "святі" тричі могли забити, однак відчайдушна гра Де Хеа виручила МЮ. На перерву команди пішли за мінімальної переваги "червоних дияволів" – втім, всього через дві хвилини після старту другого тайму Адамс прийняв розрізний пас у штрафний і зрівняв рахунок точним ударом в дальній кут (з рикошетом від стійки). Гості могли й вперед вийти, однак класний дальній постріл Брої в дев'ятку парирував Де Хеа, вихід Армандо віч-на-віч завершився неточним пасом, а удар Ромеу метрів з 15-ти пройшов над поперечкою.

МЮ також отримував простір для атак, але моментів було не так і багато. На 67-й хвилині Фостер парирував удар Роналду й добивання Далота, а на 72-й Кріштіану забив – втім, взяття воріт не зарахували через офсайд (до речі, у першому таймі через його офсайд не зафіксували гол Погба). Крім того, у компенсований час Фостер відбив замикання від Магуайра. От і вся гострота. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, внаслідок якої Манчестер Юнайтед не зміг повернутись у зону ЛЧ.

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