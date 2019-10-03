toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ

Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сентября – победа одного из главных талантов клуба

21:00 32 Читати українською
Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сентября – победа одного из главных талантов клуба
Скотт Мактоминай (второй слева) / Reuters

Болельщики Манчестер Юнайтед выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.

45’ Скотт Мактоминай
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактоминай
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

Победу в голосовании одержал хавбек Скотт Мактоминай, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактоминай открыл счет роскошным голом

Фанаты Манчестер Юнайтед явно отдают предпочтение молодым исполнителям, которые являются чуть ли не единственным светлым пятном клуба в текущем сезоне. 22-летний шотландец опередил Мейсона Гринвуда (18 лет) и летнего новичка команды Дэниэла Джеймса (21 год). Это вторая подобная награда для Мактоминая – ранее он получал награду лучшего игрока месяца в апреле этого года.

Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение о трансфере звезды Лестера

Напомним, что именно игрок сборной Шотландии отличился единственным голом Манчестер Юнайтед в матче 7 тура АПЛ против Арсенала.

blog_ava
Барселона – Интер – 2:1 – видео голов и обзор матча
00:27
1741
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед - Арсенал Англия Скотт Мактоминай Скотт Мактоминай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
21
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук