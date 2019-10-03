Манчестер Юнайтед назвал лучшего игрока сентября – победа одного из главных талантов клуба

Болельщики Манчестер Юнайтед выбрали лучшего игрока команды по итогам сентября.

Победу в голосовании одержал хавбек Скотт Мактоминай, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактоминай открыл счет роскошным голом

Фанаты Манчестер Юнайтед явно отдают предпочтение молодым исполнителям, которые являются чуть ли не единственным светлым пятном клуба в текущем сезоне. 22-летний шотландец опередил Мейсона Гринвуда (18 лет) и летнего новичка команды Дэниэла Джеймса (21 год). Это вторая подобная награда для Мактоминая – ранее он получал награду лучшего игрока месяца в апреле этого года.

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Напомним, что именно игрок сборной Шотландии отличился единственным голом Манчестер Юнайтед в матче 7 тура АПЛ против Арсенала.