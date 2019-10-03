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Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение о трансфере звезды Лестера

13:48 216 Читати українською
Манчестер Юнайтед готовит невероятное предложение о трансфере звезды Лестера
Джеймс Меддисон / Sky Sports

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон уже в январе может стать игроком Манчестер Юнайтед.

"Красные дьяволы" имеют проблемы с линией атаки – Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд получили травмы. По мнению главного тренера МЮ Уле Гуннара Сульшера, Мэддисон сможет добавить атакующей игре команды креативности.

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Клуб из Манчестера может вступить в переговоры о трансфере уже во время ближайшего трансферного окна и готов выложить за 22-летнего футболиста 80 млн фунтов стерлингов, информирует ESPN.

Ранее "манкунианцы" уже пытались подписать Мэддисона, однако их предложение в размере 60 млн фунтов не устроило Лестер. Напомним, Мэддисон перешел в Лестер летом 2018 из Норвича. В этом сезоне в активе хавбека один гол в шести матчах АПЛ.

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