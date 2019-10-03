toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЛУГАНО - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ГЕНТ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІГА ЄВРОПИ

Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця вересня – перемога одного з головних талантів клубу

21:00 97 Читать на русском
Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця вересня – перемога одного з головних талантів клубу
Скотт Мактомінай (другий зліва) / Reuters

Вболівальники Манчестер Юнайтед обрали найкращого гравця команди за підсумками вересня.

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

Перемогу у голосуванні здобув хавбек Скотт Мактомінай, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом

Фанати Манчестер Юнайтед явно віддають перевагу молодим виконавцям, які є ледь не єдиною світлою плямою клубу в поточному сезоні. 22-річний шотландець випередив Мейсона Грінвуда (18 років) і літнього новачка команди Деніела Джеймса (21 рік). Це друга подібна нагорода для Мактоміная – раніше він отримував нагороду найкращого гравця місяця у квітні цього року.

Манчестер Юнайтед готує неймовірну пропозицію щодо трансферу зірки Лестера

Нагадаємо, що саме гравець збірної Шотландії відзначився єдиним голом Манчестер Юнайтед у матчі 7 туру АПЛ проти Арсенала.

blog_ava
Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Скотт Мактомінай Скотт Мактомінай Манчестер Юнайтед - Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Лугано
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук