Манчестер Юнайтед назвав найкращого гравця вересня – перемога одного з головних талантів клубу

Вболівальники Манчестер Юнайтед обрали найкращого гравця команди за підсумками вересня.

Перемогу у голосуванні здобув хавбек Скотт Мактомінай, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

Манчестер Юнайтед – Арсенал: Мактомінай відкрив рахунок розкішним голом

Фанати Манчестер Юнайтед явно віддають перевагу молодим виконавцям, які є ледь не єдиною світлою плямою клубу в поточному сезоні. 22-річний шотландець випередив Мейсона Грінвуда (18 років) і літнього новачка команди Деніела Джеймса (21 рік). Це друга подібна нагорода для Мактоміная – раніше він отримував нагороду найкращого гравця місяця у квітні цього року.

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Нагадаємо, що саме гравець збірної Шотландії відзначився єдиним голом Манчестер Юнайтед у матчі 7 туру АПЛ проти Арсенала.