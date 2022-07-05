"Красные дьяволы" еще не простились с Криштиану Роналду, а уже находятся в поисках потенциальной замены.

В течение последней недели слухи об уходе 37-летнего португальца набирают обороты. Среди реальных претендентов называют Баварию и Челси. МЮ на фоне этого ищет замену, сообщает GIFN .

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Одним из претендентов является Пауло Дибала, контракт которого с Ювентусом завершился в прошлом месяце. В настоящее время аргентинский форвард близок к переходу в Интер, но в случае необходимости Манчестер попытается его подписать. Говорят, что Эрику Тен Хагу нравится игра Дибалы.

Напомним, Пауло надевал футболку Юве с 2015-го. В общей сложности нападающий успел наиграть 293 поединка, забить 115 мячей и выиграть 12 трофеев.

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