Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо – екс-конкурента Коноплянки теж виховав Манчестер Сіті

Англійський Манчестер Юнайтед підготував план B на випадок, якщо не вдасться підписати вінгера дортмундської Борусії Джейдона Санчо.

"Червоні дияволи" зацікавилися вінгером німецького Шальке Раббі Матондо, повідомляє Manchester Evening News.

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Юнайтед спробує підписати 19-річного валлійця, якщо зірветься трансфер Джейдона Санчо з Борусії Д. Як і зірка "джмелів", Матондо є вихованцем Манчестер Сіті, а до Гельзенкірхена перебрався у січні 2019-го за орієнтовно 9 млн євро. Валлійський талант може зіграти на обох флангах атаки та цілком вписується у модель Уле Гуннара Сульшера.

У нинішньому сезоні Раббі Матондо провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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