В последнее время в европейской прессе все чаще появляется информация, что Ювентус изучает возможность прекращения сотрудничества с Роналду уже следующим летом, хотя его контракт действует до 2022 года. Туринцам сложно платить нападающему 31 млн евро в год +налоги.

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Именно поэтому Ювентус изучает разные варианты выхода из ситуации и не будет препятствовать, если найдется клуб, способный удовлетворить запросы Криштиану. По информации Fox Sports, Манчестер Юнайтед готов вернуть португальца на Олд Траффорд.

Отмечается, что манкунианцы уже провели встречу с агентом игрока Жорже Мендешем, на которой подтвердили свои намерения подписать игрока, как только он будет доступен для трансфера. Однако МЮ придется выиграть конкуренцию со стороны ПСЖ, который тоже грезит желанием переманить Роналду.

Ожидается, что Юве будет покладистым в переговорах, чтобы вернуть хотя бы часть суммы, которую заплатил за Роналду. Смотря на возраст Криштиану (35 лет), вероятный трансфер может обойтись потенциальному покупателю примерно в 50 млн евро, сообщает AS.

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