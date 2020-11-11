Останнім часом у європейській пресі все частіше з'являється інформація, що Ювентус вивчає можливість припинення співпраці з Роналду вже наступного літа, хоча його контракт чинний до 2022 року. Туринцям складно платити нападнику 31 млн євро на рік +податки.

Ювентус планує грандіозний обмін з ПСЖ – Роналду стане жертвою своєї зарплати

Саме через це Ювентус вивчає різноманітні варіанти виходу із ситуації і не буде перешкоджати, якщо знайдеться клуб, здатний задовольнити запити Кріштіану. За інформацією Fox Sports, Манчестер Юнайтед готовий повернути португальця на Олд Траффорд.

Зазначається, що манкуніанці вже провели зустріч з агентом гравця Жорже Мендешем, на якій підтвердили свої наміри підписати гравця, як тільки він буде доступний для трансферу. Однак МЮ доведеться виграти конкуренцію з боку ПСЖ, який теж марить бажанням переманити Роналду.

Очікується, що Юве буде поступливим у переговорах, щоб повернути бодай частину суми, яку заплатив за Роналду. Зважаючи на вік Кріштіану (35 років), ймовірний трансфер може обійтися потенційному покупцю приблизно у 50 млн євро, повідомляє AS.

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