Манчестер Юнайтед нацелился на Хадсон-Одоя

Товарищеские матчи — 23 март 181
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Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"
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Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"Евро-2020 — 23 март 1696
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Люксембург – Украина: "сине-желтые" прибыли на матч отбора к Евро-2020Евро-2020 — 23 март 416
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Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцуИспания — 23 март 1176
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Первая лига: СК Днепр-1 переиграл Металлист 1925, первая победа Кучука с Рухом, поражение Волыни от АвангардаПервая лига — 23 март 505