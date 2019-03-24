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Манчестер Юнайтед нацелился на Хадсон-Одоя

13:22 12 Читати українською
Манчестер Юнайтед нацелился на Хадсон-Одоя
Каллум Хадсон-Одой / соцсети

Форвард Челси Каллум Хадсон-одой может стать игроком Манчестер Юнайтед.

Каллум Хадсон-Одой заинтересовал еще одного английского гранда. По информации The Sunday Mail, новым потенциальным местом продолжения карьеры стал Манчестер Юнайтед.

Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего

Ранее сообщалось об интересе Ливерпуля, а также немецких грандов Баварии и Боруссии Д. Челси, в свою очередь, пытается продлить контракт с англичанином. Контракт Хадсон-Одоя с "синими" действует до лета 2020 года.

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