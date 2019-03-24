Манчестер Юнайтед націлився на Хадсон-Одоя

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Каллум Хадсон-Одой зацікавив ще одного англійського гранда. За інформацією The Sunday Mail, новим потенційним місцем продовження кар'єри став Манчестер Юнайтед.

Саутгейт дав пораду Хадсон-Одою щодо майбутнього

Раніше повідомлялось про інтерес Ліверпуля, а також німецьких грандів Баварії та Борусії Д. Челсі, в свою чергу, намагається продовжити контракт з англійцем. Контракт Хадсон-Одоя з "синіми" діє до літа 2020 року.