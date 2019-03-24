Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего

Главный тренер сборной Англии Саутгейт рассказал, как лучше поступить форварду Челси Каллуму Хадсон-Одою.

"Если вы посмотрите на количество его появлений на поле, их достаточно много. И я знаю, что когда мы говорили с представителями Челси о Каллуме, Сарри верит в него. Рядом с ним играют невероятные футболисты и Хадсон-Одой постепенно получает все больше игрового времени.

Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Он прекрасно растет. Не стоит спешить. Мы видели это с Маркусом Решфордом и его развитием.

Он играет в первой команде, и это важно. Для нас, думаю, его прогресс хороший", – цитирует Саутгейта goal.com.