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Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего

11:12 52 Читати українською
Саутгейт дал совет Хадсон-Одою касательно будущего
Каллум Хадсон-Одой / соцсети

Главный тренер сборной Англии Саутгейт рассказал, как лучше поступить форварду Челси Каллуму Хадсон-Одою.

"Если вы посмотрите на количество его появлений на поле, их достаточно много. И я знаю, что когда мы говорили с представителями Челси о Каллуме, Сарри верит в него. Рядом с ним играют невероятные футболисты и Хадсон-Одой постепенно получает все больше игрового времени.

Хадсон-Одой помог Англии победить Чехию и побил полувековой рекорд

Он прекрасно растет. Не стоит спешить. Мы видели это с Маркусом Решфордом и его развитием.

Он играет в первой команде, и это важно. Для нас, думаю, его прогресс хороший", – цитирует Саутгейта goal.com.

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