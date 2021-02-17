Приоритетной целью английского клуба остается Эрлинг Холанд, однако боссы манкунианцев понимают, что заманить звезду Боруссии Д будет очень сложно. Именно поэтому рассматриваются альтернативные варианты.

Реал может окончательно избавиться от Йовича благодаря помощи Атлетико – в трансфере примет участие еще один форвард

По информации Sky Germany, в сферу интересов Манчестер Юнайтед попал Андре Силва. Форвард Айнтрахта в нынешнем сезоне Бундеслиги забил 18 голов (больше только у Роберта Левандовски).

Для осуществления этого трансфера придется сорвать трансферную многоходовку мадридских грандов. Андре Силву очень хочет купить Атлетико. В то же время Реал рассчитывал, что благодаря этому Айнтрахт решит окончательно выкупить Луку Йовича, который провалился на Сантьяго Бернабеу.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му