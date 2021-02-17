Манчестер Юнайтед вже працює над різними варіантами підсилення атаки майбутнім літом.

Пріоритетною ціллю англійського клубу залишається Ерлінг Холанд, однак боси манкуніанців розуміють, що заманити зірку Борусії Д буде дуже складно. Саме тому розглядаються альтернативні варіанти.

Реал може остаточно позбутися Йовіча завдяки допомозі Атлетіко – у трансфері візьме участь ще один форвард

За інформацією Sky Germany, до сфери інтересів Манчестер Юнайтед потрапив Андре Сілва. Форвард Айнтрахта в нинішньому сезоні Бундесліги забив 18 голів (більше лише у Роберта Лєвандовскі).

Для здійснення цього трансферу доведеться зірвати трансферну багатоходівку обох мадридських грандів. Андре Сілву дуже хоче купити Атлетіко. Водночас Реал розраховував, що завдяки цьому Айнтрахт вирішить остаточно викупити Луку Йовіча, який провалився на Сантьяго Бернабеу.

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