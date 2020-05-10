Манчестер Юнайтед может изменить трансферные приоритеты ради надежного партнера для Магуайра

Манчестер Юнайтед не будет ограничиваться подписаниями только в центр поля и атаку.

Уле Гуннар Сульшер сомневается в напарниках Харри Магуайра, информирует ESPN.

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Виктор Линделёф завоевал место в старте рядом с капитаном, однако игра шведа далека от идеальной. Байли продолжает страдать от травм, та же проблема у молодого Туанзебе, а Джонс почти не получает игрового времени. Главными целями Манчестер Юнайтед на трансферное окно были правый вингер и опорник, но приоритеты могут измениться, если на рынке появится качественный центрбек за умеренную цену.

Добавим, что прошлым летом "красные дьяволы" побили трансферный рекорд среди защитников, заплатив за Магуайра 80 млн фунтов.

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