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Манчестер Юнайтед может изменить трансферные приоритеты ради надежного партнера для Магуайра

00:45 23 Читати українською
Манчестер Юнайтед может изменить трансферные приоритеты ради надежного партнера для Магуайра
Магуайр и Линделёф / Getty Images

Манчестер Юнайтед не будет ограничиваться подписаниями только в центр поля и атаку.

Уле Гуннар Сульшер сомневается в напарниках Харри Магуайра, информирует ESPN.

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Виктор Линделёф завоевал место в старте рядом с капитаном, однако игра шведа далека от идеальной. Байли продолжает страдать от травм, та же проблема у молодого Туанзебе, а Джонс почти не получает игрового времени. Главными целями Манчестер Юнайтед на трансферное окно были правый вингер и опорник, но приоритеты могут измениться, если на рынке появится качественный центрбек за умеренную цену.

Добавим, что прошлым летом "красные дьяволы" побили трансферный рекорд среди защитников, заплатив за Магуайра 80 млн фунтов.

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