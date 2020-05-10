toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Манчестер Юнайтед може змінити трансферні пріоритети заради надійного партнера для Магуайра

00:45 496 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може змінити трансферні пріоритети заради надійного партнера для Магуайра
Магуайр та Лінделеф / Getty Images

Манчестер Юнайтед не буде обмежуватися підписаннями лише в центр поля та атаку.

Уле Гуннар Сульшер сумнівається в напарниках Харрі Магуайра, інформує ESPN.

Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо Хендерсона – манкуніанці мали шанс ослабити конкурента

Віктор Лінделеф виборов місце у старті поруч з капітаном, однак гра шведа далека від ідеальної. Байлі продовжує страждати від травм, та ж проблема у молодого Туанзебе, а Джонс майже не отримує ігрового часу. Головними цілями Манчестер Юнайтед на трансферне вікно були правий вінгер та опорник, але пріоритети можуть змінитися, якщо на ринку з'явиться якісний центрбек за помірну ціну.

Додамо, що минулого літа "червоні дияволи" побили трансферний рекорд серед захисників, заплативши за Магуайра 80 млн фунтів.

Манчестер Юнайтед видужує: зник хаос, сотні мільйонів витрачаються грамотно, "новий Кріштіану" на авансцені

blog_ava
Клуб Маліновського сколихнула трагедія – юний хавбек впав у кому і бореться за життя
13:56
4292
Теги
Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Аксел Туанзебе Аксел Туанзебе Харрі Магуайр Харрі Магуайр Віктор Лінделеф Віктор Лінделеф Ерік Байлі Ерік Байлі Філ Джонс Філ Джонс
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
7
хв
Сельта
23:55
Атлетіко
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук