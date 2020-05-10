Манчестер Юнайтед може змінити трансферні пріоритети заради надійного партнера для Магуайра

Манчестер Юнайтед не буде обмежуватися підписаннями лише в центр поля та атаку.

Уле Гуннар Сульшер сумнівається в напарниках Харрі Магуайра, інформує ESPN.

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Віктор Лінделеф виборов місце у старті поруч з капітаном, однак гра шведа далека від ідеальної. Байлі продовжує страждати від травм, та ж проблема у молодого Туанзебе, а Джонс майже не отримує ігрового часу. Головними цілями Манчестер Юнайтед на трансферне вікно були правий вінгер та опорник, але пріоритети можуть змінитися, якщо на ринку з'явиться якісний центрбек за помірну ціну.

Додамо, що минулого літа "червоні дияволи" побили трансферний рекорд серед захисників, заплативши за Магуайра 80 млн фунтів.

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