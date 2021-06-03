Манчестер Юнайтед мешает Реалу продлить контракт с Вараном – мадридцы хотят получить бешеную сумму за защитника
20:21 - Читати українською
Защитник Реала Рафаэль Варан имеет хорошее предложение для смены клубной прописки.
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Реал также не прочь сохранить лидера, однако предлагает менее длительное соглашение с зарплатой поскромнее. Если найти компромисс не удастся, то Варана будут продавать уже этим летом. "Сливочные" потребуют 70 млн евро за центрбека, который через год станет свободным агентом.
Добавим, что в прошлом сезоне Варан провел 41 матч, отметившись 2 голами.
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