Манчестер Юнайтед заманивает француза роскошным контрактом на 5 лет, информирует ABC.

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Реал также не прочь сохранить лидера, однако предлагает менее длительное соглашение с зарплатой поскромнее. Если найти компромисс не удастся, то Варана будут продавать уже этим летом. "Сливочные" потребуют 70 млн евро за центрбека, который через год станет свободным агентом.

Добавим, что в прошлом сезоне Варан провел 41 матч, отметившись 2 голами.

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