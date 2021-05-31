Дортмундская Боруссия не будет удерживать силой своего вингера Джейдона Санчо.

21-летний вингер дортмундцев хочет продолжить свою карьеру в Манчестер Юнайтед, сообщает Sport1.de. Контракт Джейдона Санчо с "шмелями" завершается летом 2023 года.

Манчестер Юнайтед спешит относительно трансфера Санчо – манкунианцы определились с дедлайном и суммой

Боруссия Дортмунд готова проститься с молодым англичанином за 90 млн евро. Интересно, что прошлым летом "желто-черные" отказались отпустить Джейдона в Ман Юнайтед меньше, чем за 120 млн. "Красные" серьезно настроены на трансфер и готовы выложить за полузащитника эту сумму.

Напомним, Санчо также интересовались Бавария и Ливерпуль. В 2017-м Боруссия приобрела вингера у Манчестер Сити за 8 млн евро. Сейчас transfermarkt оценивает полузащитника в 100 млн евро.

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