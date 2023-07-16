"После сегодняшнего разговора менеджер сообщил мне, что меняет капитана. Он объяснил мне свои причины. Хотя я лично очень разочарован, я буду продолжать делать все, что могу, когда буду надевать эту футболку. Хотел бы сказать огромное спасибо болельщикам Манчестер Юнайтед за их блестящую поддержку, пока я носил повязку.

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С того дня, как я занял эту роль, три с половиной года назад, для меня была огромная привилегия вести Манчестер Юнайтед. Это был один из самых больших моментов в моей карьере. Это одна из самых больших наград в клубном футболе. Я сделал все, что мог, чтобы помочь Юнайтед добиться успеха – на поле и вне его.

Я всегда буду признателен Уле Гуннару Сульшеру за то, что он первым возложил на меня эту ответственность, и я желаю удачи тому, кто сейчас возьмет ее следующим. Он будет иметь мою полную поддержку", – написал Магуайр в соцсетях.

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