"Після сьогоднішньої розмови менеджер повідомив мені, що змінює капітана. Він пояснив мені свої причини. Хоча я особисто дуже розчарований, я продовжуватиму викладати все, що можу, коли одягатиму цю футболку. Хотів би сказати величезне спасибі уболівальникам Манчестер Юнайтед за їхню блискучу підтримку, поки я носив пов'язку.

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З того дня, як я обійняв цю роль, три з половиною роки тому, для мене було величезним привілеєм вести Манчестер Юнайтед. Це був один із найбільших моментів у моїй кар'єрі. Це одна з найбільших нагород у клубному футболі. Я зробив усе, що міг, щоб допомогти Юнайтед досягти успіху – на полі та поза ним.

Я завжди буду вдячний Уле Гуннару Сульшеру за те, що він першим поклав на мене цю відповідальність, і я бажаю успіху тому, хто зараз візьме її наступним. Він матиме мою повну підтримку,", – написав Магуайр у соцмережах.

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