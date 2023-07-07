Манчестер Юнайтед желает поскорее решить свои кадровые вопросы на вход и выход.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг попросил руководство продать четырех игроков в ближайшие две недели, сообщаетThe Independent. Речь идет о следующих исполнителях:

– Харри Магуайр. Капитан МЮ провалил прошлый сезон и стал чуть ли не пятым центрбеком в иерархии. Препятствиями для продажи остаются высокие цена и зарплата защитника, ведь Юнайтед хотел бы отбить хотя бы половину из 80 млн фунтов, которые платил Лестеру.

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– Скотт Мактоминой. Боевитый воспитанник является любимцем фанатов, однако уровень игры не всегда соответствует стандартам Тен Хага. Претендентом на шотландца называют Вест Хэм, который со 100 млн фунтов в кармане ищет замену Деклану Райсу.

– Фред. Экс-звезда Шахтера не достиг стабильности за 6 сезонов на Олд Траффорде, а сейчас бразильцу уже 30 лет. МЮ охотно выслушает предложения около 20 млн фунтов. Есть интерес от Фулхэма.

– Джейдон Санчо. 2 посредственных сезона превратили вингера в сомнительный актив, от которого можно и избавиться. Юнайтед был бы не прочь использовать Санчо для трансфера Харри Кейна, однако вряд ли босс Тоттенхэма Даниэл Леви выберет такого игрока вместо денег.

Тен Хаг надеется, что продажи позволят расширить бюджет и пригласить желаемых новичков в дополнение к Мейсону Маунту. МЮ продолжает поиски центрфорварда и переговоры с Интером по поводу кипера Андре Онана.

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