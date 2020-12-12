Манчестер Юнайтед принимает Манчестер Сити в центральном матче 12 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча - в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити начнется в 19:30 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн поединка.

Манчестеры идут рядом в турнирной таблице и формально претендуют на чемпионство. Однако фаворитами на титул явно не выглядят. И у Юнайтед, и у Сити есть игровые проблемы. Пеп Гвардиола выдал худший старт чемпионата в карьере, а Уле Гуннар Сульшер после вылета из Лиги чемпионов рискует потерять работу.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред, Погба – Фернандеш – Гринвуд, Рашфорд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байли, Мата, Матич, ван де Беек, Марсьяль.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Фернандиньо – Марез, де Брюйне, Стерлинг – Жезус.

Запасные: Штеффен, Гюндоган, Ляпорт, Бернарду, Торрес, Менди, Фоден.

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