Манчестер Юнайтед приймає Манчестер Сіті в центральному матчі 12 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочнеться о 19:30 за київським часом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку.

Манчестери йдуть поруч в турнірній таблиці та формально претендують на чемпіонство. Однак фаворитами на титул явно не виглядають. І в Юнайтед, і в Сіті є ігрові проблеми. Пеп Гвардіола видав найгірший старт чемпіонату в кар'єрі, а Уле Гуннар Сульшер після вильоту з Ліги чемпіонів ризикує втратити роботу.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Ван-Біссака, Ліндельоф, Магуайр, Шоу – Мактоміней, Фред, Погба – Фернандеш – Грінвуд, Рашфорд.

Запасні: Хендерсон, Теллес, Байлі, Мата, Матіч, ван де Беек, Марсьяль.

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Канселу – Родрі, Фернандінью – Марез, де Брюйне, Стерлінг – Жезус.

Запасні: Штеффен, Гюндоган, Ляпорт, Бернарду, Торрес, Менді, Фоден.

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