"То, что произошло сегодня на Олд Траффорд – кульминация 16 лет, прошедших с момента приобретения клуба семьей Глейзеров. За этот период владельцы забрали из клуба миллиард фунтов, и мы стали свидетелями гниения и упадка как на поле, так и за его пределами.

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Несмотря на то, что вторжение на стадион – это не то, чего мы ожидали, а ворота, по слухам, были открыты для болельщиков, мы считаем, что подавляющее большинство сотрудников Манчестер Юнайтед поддерживает точку зрения болельщиков.

Болельщики пришли в день игры, на которую они даже не могли попасть, чтобы мирно протестовать и четко заявить об изменениях, которые должны произойти в нашем клубе. На фоне необоснованных предложений о Суперлиге и "извинений" от Глейзеров, которые мы не принимаем, необходимо дать фанатам значительную долю владения Манчестер Юнайтед и значимое право голоса по поводу того, как управляется клуб.

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Правительству нужно действовать. Это означает начало процесса, который приведет к тому, чтобы у болельщиков была возможность покупать долю в своем клубе, и, более того, ни один частный акционер не должен владеть контрольным пакетом акций наших футбольных клубов, что позволяет им злоупотреблять этим. Правительство должно быть голосом простых людей, которые видят, что пришло время вернуть себе игру для народа", – говорится в заявлении Man United Supporters 'Trust.

Отметим, что фанаты "красных дьяволов" устроили протестную акцию против владельца клуба – семьи Глейзеров, что привело к переносу поединка против Ливерпуля.

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